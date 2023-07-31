旅天下2015年3月成立，目前實收資本額1.52億元，為雄獅持股逾58.77％的孫公司。公司2017年確立以推動整合性旅遊平台為長期目標，設定朝「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展目標邁進，今年5月11日補辦公開發行。

旅天下自營產品主要與低成本航空、外籍航空合作，並採取獨家包機模式，提供具特色的旅遊產品。同時，透過「通路加盟」商業模式與同業結盟共榮，並建立「產品加盟」平台開放加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，除強化產品深度及廣度，更達資源共享目的。

透過致力推動國內外整合性旅遊服務，旅天下2019年合併營收24.78億元、年增達49.93％，稅後淨利4469萬元、年增達88.42％，每股盈餘5.58元。隨後營運受疫情衝擊影響驟降，2020年勉力小賺0.9元，2021、2022年分別虧損1.2元、1.73元。

受惠國境開放後出國旅遊需求強勁復甦，旅天下2023年上半年自結合併營收9.93億元、年增達17.66倍，稅後淨利4635萬元，較去年同期虧損940.5萬元大幅轉盈，並超越2019年全年4469萬元，提前改寫年度新高，每股盈餘3.14元。

旅天下在疫後大舉拓展，至今全台已有35家通路加盟門市、50家產品加盟商。展望後市，旅天下預期至年底通路加盟門市、產品加盟家數均可望達50家，目標2025年均達逾百家規模，並預計將加盟平台計畫推展至全球各地，主攻新南向商機。

旅天下總經理李嘉寅表示，由於航空資源取得不多，包機等業務5月才開始，上半年業績表現「還不算非常好」。隨著航空運量持續恢復、取得機位布局倍數增加，對下半年及明年業績表現展望樂觀，看好今年營收可望恢復疫前水準，明年可望改寫新高。

雄獅暨旅天下董事長王文傑認為，旅天下B2B加盟平台的營運模式為台灣獨創，此策略已驗證非常可行，希望透過進入資本市場作為旅天下的營運拓展力道，推動台灣旅遊產業生態系改變、走向國際成為全球典範，只要符合送件資格，會在合適時機提出轉上櫃申請。