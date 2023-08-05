上個賽季與中信特攻奪下隊史首冠的洋將金恩(Nicholas King)，5日迎來自己28歲生日，台南台鋼獵鷹也同時在今天宣布金恩正式加盟，跟新北中信特攻官宣金恩約滿離隊，只有短短不到半小時時間，充分看到獵鷹對於金恩加盟的重視程度。

身高203公分的金恩球風全面，有著NBA資歷，出色的身體素質搭配優異的跑動能力，以及多元的進攻手段，在T1第二季季中加入中信，便繳出場均25.8分、7.6籃板、4.4助攻、1.7抄截的成績，是球隊中的得分核心，也在季後賽及冠軍賽多次上演飆分秀，順利拿下冠軍金盃，金恩可說功不可沒。

金恩華麗的身手使球迷深刻印象，個人技巧出色且球商高，不僅懂得得分，還能精準的送出助攻給隊友，大幅提升了球隊的進攻能力，成了對手無解的難題。

生日當天宣佈加盟喜訊，金恩首先表示感謝球團送他一份最棒的生日禮物，並說「上季是我生涯第二次為一支球隊帶來總冠軍，今年主要的目標還是為球團奪得冠軍，對獵鷹的第一印象是一個渴望冠軍的團隊。能再次回到台灣打球，想要讓大家看到我能如何在各方面主宰比賽，透過領導力以及球技激發出隊友們最好的一面，為球隊帶來勝仗，這將是會是充滿驚奇的一年！」

主打快速球風的中信特攻，金恩總能在團隊手感不佳時，跳出來翻轉戰局，對於金恩的加入，獵鷹經理錢韋成表示，「從上季冠軍賽觀察到金恩的全面性，得分低迷時，把球交給他都能造成很大的威脅，所以期盼他的加入對我們的戰力會大力提升。」