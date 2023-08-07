「台灣女婿」布拉在今年休賽季返回加拿大近兩個月的時間，6日凌晨抵達台灣，7日隨即回歸台南台鋼獵鷹團隊訓練，新賽季將再度與獵鷹並肩作戰。目前獵鷹已經官宣阿修羅與布拉回歸，以及金恩加盟，僅剩一個洋將名額應該就是留給德古拉了。

布拉在去年12月中加入獵鷹，和230公分德古拉、213公分阿修羅組成「拉拉山」三塔，布拉在例行賽繳出平均19.2分、12.5籃板、1.7阻攻以及1.4助攻成績，關鍵時刻數度跳出，是獵鷹進軍冠軍賽的重要功臣之一。

日前甫成為台灣女婿的布拉，對於台灣有著相當濃厚的情懷，在台灣打滾已邁入第7年，布拉說：「很高興能繼續為獵鷹效力，距離開季還有幾個月時間，現在就是重回比賽時候的狀態，並與本土球員培養更多的默契，幫助球隊繼續邁向勝利。」

獵鷹GM錢韋成表示：「布拉上季並非從開季就跟著球隊，都是以賽代訓跟團隊磨合，新賽季仍需要布拉鞏固禁區及維持高度，這次布拉是陣中第一個回歸團隊練球的洋將，土洋磨合得再加速，提早設立團隊作戰模式，屆時開季後有更好的化學效應。」