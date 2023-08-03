張育成。（美聯社資料照）

I’m pretty sure Trevor Story is hitting .700 with 50 RBI during his rehab stint. pic.twitter.com/Qyt3hb2L3J — Steve Perrault (@Steve_Perrault) August 2, 2023

紅襪明星游擊手「故事哥」史多瑞（Trevor Story）最近已展開小聯盟復健賽，教頭柯拉（Alex Cora）先前受訪表示，史多瑞有望在5日主場對陣藍鳥時離開傷兵名單，正式回歸大聯盟，不過柯拉3日賽後卻改口，史多瑞將會持續在小聯盟打比賽，5日確定不會復出。

2A加上3A一共出賽10場，史多瑞2成41打擊率不是太亮眼，但把長打能力展現得淋漓盡致，敲出3轟、2支二壘安打，進帳7分打點，攻擊指數高達0.992。根據相關人士透露，史多瑞在復健過程中沒有出現問題，但還沒有回到百分之百的健康程度，紅襪並不希望讓他倉促復出。

因此5日史多瑞仍會在小聯盟出賽，不太可能在碰上藍鳥的系列賽中登場，紅襪目前只落後「楓葉軍」2.5場勝差，有機會在系列賽後戰績超車藍鳥，甚至搶進外卡資格。而史多瑞最有可能的復出時間將會是下周對上皇家的系列賽。

上賽季紅襪已經有波格茲（Xander Bogaerts）鎮守游擊大關，不過在他拿下大約前往教士效力後，紅襪順理成章將游擊位置交付給史多瑞，但今年1月卻因接受肘傷手術而缺席大半賽季，美媒《MassLive》也預測，史多瑞回歸後將會成為紅襪先發游擊手，取代打擊陷入低潮的張育成。