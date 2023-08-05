Ohtani was holding back tears at the end of the game 😕 pic.twitter.com/VjBgrzDuTI — zach (@zachleft) August 4, 2023

天使隊「二刀流」大谷翔平前日敲出本季第40轟，還上場投球4局無失分，可惜牛棚無力，水手5比3獲勝。大谷還被拍到在休息區強忍淚水看著場內。有球迷指出大谷本就是會流露情感的人，像是在經典賽摘冠時拭淚。這只是一場8月初尋常的例行賽，但他拚命努力也救不了球隊的挫敗感早已不是第一次。

《今日美國》作家Charles Curtis分析：「大谷打出了大聯盟史上最棒的球季嗎？他目前的WAR（勝場貢獻值）8.7領先全聯盟，單季紀錄是邦茲（Barry Bonds）73轟那年的11.9。但是親眼看大谷的表現以及其他數據，他的全壘打、三壘打、長打率、攻擊指數、壘打數、標準化攻擊指數、四壞保送、上壘率都是美聯之冠。」

該文相信大谷本季的表現可謂史上最佳，天使居然很可能打不進季後賽，儘管才8月初還不能斷言，但是情況看來很不妙。球迷在網路感嘆，大谷是前所未見的一流好手，卻把生涯巔峰球季浪費在無法爭冠的球隊，當然會覺得委屈。也有球迷開玩笑寫道：「他想到交易截止日過了自己還留在天使，所以忍不住要哭。」

天使距離美聯外卡最末席之間還有紅襪、洋基、水手3支球隊擋道，但並非追不上的程度，天使在交易截止前也有補強，要再打一段時間才能看出效果。