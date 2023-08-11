Shohei is now in the Top 6 in all of the Pitching and Hitting Triple Crown Categories. 👑 pic.twitter.com/5g9tJLPOLo — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 10, 2023

二刀流球星大谷翔平連2季達成勝投、全壘打雙位數的紀錄，是大聯盟歷史第1人，近期大谷翔平憑藉著傑出的投球內容，充實了投手數據，據大聯盟分析師弗瑞德曼（Rob Friedman）指出，若加上本季突飛猛進的打擊表現，大谷翔平可望在球季結束後拿下6冠王的殊榮。

弗瑞德曼在個人X（推特）貼上一段由各項投打成績截圖組成的影片，並寫下：「大谷翔平在投球和打擊的3冠王項目中都排前6。」美聯全壘打榜中，大谷翔平以40轟暫居領先，有機會拿下在日職時期未曾獲得的全壘打王獎項。

上月27日對陣老虎，大谷翔平投出大聯盟生涯的首次完投完封勝，近3場比賽都未曾丟掉自責分，還實現了大聯盟首次有球員做到單季10勝、40轟的壯舉，對此有網友下了精美註解：「大谷翔平是我們不再關心外星人是否存在的原因。」

大谷翔平本季10場勝投，落後光芒投手艾弗林（Zach Eflin）2場，打點83分排在美聯第3，只差遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）6分，皆還在可追擊的範圍內，而三振數、自責分率和打擊率就和領先者有段落差。不過包含投手和打者在內，大聯盟超過百年歷史中，只有45位選手（16位打者）能辦到投球或打擊3項數據封頂的成就。