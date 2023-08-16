大聯盟退役球星普侯斯（Albert Pujols）最近談論他的前隊友大谷翔平，他對大谷讚不絕口，特別是最欽佩大谷的速度。普侯斯在TBS節目說：「這傢伙簡直難以置信，百年一見的球員，他可以投球，打DH，還可以每天上場，不只敲全壘打，還能盜壘。他的跑壘能力最令我佩服，這傢伙真的跑很快。」

「生化人」普侯斯自己就是全壘打專業戶，大聯盟生涯703轟，但跑壘是他的罩門。普侯斯生涯後半段效力天使，速度嚴重下滑，被球迷嘲笑「二壘打降級為一壘打，野手選擇降級為雙殺打」，還留下「慢動作盜三壘」的難堪鏡頭。普侯斯累積426次滾地雙殺打，史上唯一突破400次的球員，被大聯盟官網列為最難突破的紀錄。

Albert Pujols really tried stealing third 😂 pic.twitter.com/6TSvjCcgAG — Baseball Bros (@BaseballBros) April 15, 2022

普侯斯還提到他對大谷的第一印象，起初大家並不看好他，但普侯斯相信大谷只是需要時間適應。有次春訓大谷跟著普侯斯走到打擊籠，大谷看見普侯斯在打Tee，大谷詢問之後（透過翻譯）得知這是普侯斯長年的習慣，於是就跟著做了。普侯斯說：「我可不是要搶功勞，畢竟這還是得靠他自己練。」

另一位隊友卓奧特（Mike Trout）說過，大谷令人驚嘆的是天生神力，今年6月他轟出1發反方向怪物轟，擊球初速116.1英里（時速186.8公里），飛行453呎，這是大聯盟Statcast統計數據過最猛的一支左打反方向全壘打。普侯斯說：「至於今年的美聯MVP，我們知道他打完前半季就已經到手了。」