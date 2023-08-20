This half inning was over until it wasn't.



(Isaac was safe, btw) pic.twitter.com/LnPurL2BxO — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 20, 2023

大聯盟前日宣布修改賽程，洛杉磯天使20日和光芒進行雙重賽，結果雙方各拿1勝，總結光芒2勝1負贏得系列賽。前兩戰都打得很精采，大谷翔平首戰滿貫轟但天使延長賽1分飲恨，今日雙重賽首戰則是天使1分險勝（7比6），沒想到第3戰打垮了，慘遭光芒狂打18分羞辱（18比4）。

大谷翔平在雙重賽首戰諸事不順，3打數掛零，他第7局獲得四壞保送，隊友安打將他推進至二壘。這時穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）敲出中外野平飛球，大谷已經起跑了，但是這球被光芒外野手雷利（Luke Raley）接殺，大谷急忙折返二壘遭封殺，莫名其妙變成雙殺打。所幸天使牛棚非常英勇，驚險守住1分領先。

雙重賽第2戰完全變調，天使左投山多沃（Patrick Sandoval）第5局取得兩出局，不料阿羅薩雷納（Randy Arozarena）因守備失誤大難不死，成為天使的大災難。光芒連續敲安得分，帕雷德斯（Isaac Paredes）衝本壘遭觸殺，光芒挑戰成功改判得分，總計單局4分（不算投手自責分）。第6局光芒又毒打了天使一頓，包括帕雷德斯3分彈，單局海灌7分。

此戰大谷翔平敲出二壘打也有得分，但只是杯水車薪，天使最後半局派野手上去投手丘收拾殘局，總計光芒20支安打、3支全壘打。天使本季的失分631幾乎是美聯最慘，僅贏過擺爛的運動家（733分）以及皇家（667分）。