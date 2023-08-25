專業潛水團隊準備持續水下作業。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月在高雄外海沉沒，油汙及殘油抽除清除成一大棘手問題，截至今日下午3點多，已從右舷7號油櫃抽除約245噸重油，預計今晚完成殘油抽除，接續左舷第7艙也可於稍晚進行抽油作業。

有關天使輪沉船殘油抽除作業，今（25）日海事工程公司調派大洋7號平台船、明亮3號及明亮5號工作船協同專業潛水團隊，接續昨日右舷7號油櫃抽油作業，截止25日下午3點多，已抽出約245噸重油，為加快後續抽油作業，同時調派另一組潛水團隊於左舷7號油櫃艙抽汲閥安裝及鑽孔工作，以利右舷第7艙及左舷第7艙可同步進行抽油，預計右舷第7艙可於今晚完成殘油抽除，左舷第7艙也可於今日稍晚進行抽油作業。

公路總局及海事工程公司派遣無人機巡視沉船周邊、蚵子寮外海與鳳鼻頭漁港以南海域，於上午在沉船點東北方海面發現往北流200公尺油汙，港務公司立即派船攜帶吸油棉索等除汙資材前往清除油汙及周邊戒護作業，並派遣一班潛水人員下水繼續尋找滲漏點予以封堵加固。