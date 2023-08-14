長榮海運高雄港第七貨櫃中心14日啟用，高雄市長陳其邁表示，高雄港第七貨櫃中心啟用是高雄的盛事，同時打造暢通的港區聯外交通，更是中央地方共同的責任，高市府積極爭取興建港區貨櫃聯外專用道，感謝行政院、交通部的大力支持，也感謝在地立委們協助預算，專用道已於今年6月動工，而國道七號也在延宕12年後，終於在各界努力及支持下通過環評，未來將提升高雄港區整體貨櫃運輸，使其更安全、迅速且有效率，站穩城市現代化的立基。

高雄市長陳其邁14日偕同行政院鄭文燦副院長、交通部王國材部長，一同出席高雄港第七貨櫃中心啟用典禮，立委賴瑞隆、林岱樺、以及許智傑也出席支持。

陳其邁致詞指出，感謝中央及在地立委在預算上全力支持洲際碼頭計畫，並感謝港務公司、長榮海運如期如質地完成第七貨櫃中心，未來，高市府會扮演長榮海運最堅強的夥伴，提供最完善的公共服務，相信第七貨櫃中心的成立，能夠奠定高雄港成為世界海運的樞紐。

陳其邁表示，高雄港第七貨櫃中心啟用是高雄的盛事，同時打造暢通的港區聯外交通更是中央地方共同的責任，市府積極爭取興建港區貨櫃聯外專用道，感謝行政院、交通部的大力支持，亦感謝在地立委們協助預算，專用道已於今（112）年6月動工，而國道七號也在延宕12年後終於在各界努力及支持下通過環評，未來將提升高雄港區整體貨櫃運輸，使其更安全、迅速且有效率，站穩城市現代化的立基。

陳其邁回憶時任立法委員時，長榮海運創辦人奠定台灣成為世界航運樞紐的兩大政策，其一為海運全面貨櫃化，其二為世界第一個全球航運。長榮海運以高雄為家，航向世界，是高雄港的重要夥伴，高市府與中央定會全力支持未來第七貨櫃中心的運作。

高雄港務公司表示，第七貨櫃中心啟用後，長榮海運公司年貨櫃裝卸量可望提升至450萬TEU，長期更可成長達到650萬TEU。高雄港第七貨櫃中心具5座深達18公尺的深水碼頭，可同時靠泊4艘目前全世界最大2.4萬TEU貨櫃船，櫃場面積廣達149公頃，相當於6座大安森林公園，並且配置台灣港口首例25排遠端遙控無人橋式機16座，以及櫃場採用全自動化無人門式機及導入自動化作業系統，搭配遠端操作及光學字元辨認(OCR)技術，讓櫃場裝卸作業更加智慧及安全。

在櫃場出入部分搭配智慧化通關閘口，大幅提升拖車裝卸離場效率，另由長榮海運公司自主開發之櫃場作業系統(TOS)及全區即時用電監控系統可高效協調港口運作，第七貨櫃中心以先進機具設施及輔以智慧化管理系統運作下，建構成為亞太新一代智慧自動化貨櫃基地之一。