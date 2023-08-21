經潛水團隊評估，考量船體沉沒時結構遭損，為確保人員案情，因此於（20）日下午進行開抽。

潛水人員下潛。（照片/ 港務局提供）

帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）於高雄港外海錨泊區沉船近1個月，港務公司多次下水填補可能的漏油點仍無法完全防堵，海面上屢屢飄現薄油膜。港務公司原訂（19）日晚抽除機艙汙油水，但經潛水團隊評估，考量船體沉沒時結構遭損，為確保人員案情，因此於（20）日下午進行開抽。

港務局指出，有關天使輪沉船殘油抽除作業，原預計於（19）日展開機艙抽油作業，經水下潛水專業作業團隊評估，考量因船體沉沒時遭到損壞，影響大洋7號平台船定位。

船上人員正在同步監看水下作業。（照片 / 港務局提供）

吸油索吸附海面油膜。（照片/ 港務局提供）

港務局表示，為降低水下抽油風險、確保水下作業安全，潛水人員於前（19）日下午起至昨（20）日上午，人員日夜不間斷接力作業，今日下午預計可於完成清除住艙障礙物並進行鑽孔開始抽油，仍管控趕上原預估8月22日完成機艙污油水抽除的作業目標。

針對海面油污之監控、應變除污部分，港務公司進一步表示，經昨（20）日上午持續以無人機巡視海域周遭狀況，均無發現油污情事，沉船附近海面已檢視無明顯油污，僅剩些許微薄油膜，經工作船予以攪散、拖帶吸油棉索吸附後，已完成海面油膜清除。