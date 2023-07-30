帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」本月21日在高雄港外海錨泊時船身傾斜， 22日凌晨沉沒，船上1349只貨櫃有600多只貨櫃隨海漂流。港務公司表示截至今日下午4點僅餘鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，其餘均沉沒海底，將併同今日於鳳鼻頭漁港周遭海域尋獲3處疑似沉沒貨櫃，明日優先處理。

港務公司表示，今日協請海事工程公司及高雄科技大學派遣潛水員與測量船，於鳳鼻頭漁港周遭海域利用多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內海域，尋獲3處疑似沉沒貨櫃，交通部次長祁文中今日坐鎮應變中心，要求港務公司併同鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃於明日優先處理，以確保航行安全。明日港務公司將繼續搜尋高雄港一二港口航道是否有礙航的沉沒貨櫃。

港務公司表示，因擱淺貨櫃大部分均已沉沒海底，現行處理方針將以避免礙航及航安為首要原則，經本次應變中心會議決議，將擴大以多音束側掃聲納搜尋檢視海域範圍，由南星灣延伸至大鵬灣、東港及小琉球等沿岸、漁港與商港船舶的進出航道，並請航港局與港務公司分配責任範圍。

海面油汙部分，港務公司除於陸上5處觀測站（蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及一、二港口塔台）監視外，今日會議亦決議擴大岸際的監測點，包含旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港等8處岸際巡視點合計13處。依據各觀測站今日巡視結果，均未發現沿岸有油汙染情形。

至於海域監測部分，除港務公司派遣無人機巡視外，航港局將協調公路總局增加空拍機及作業人力，並規劃監視責任區，並提高空拍巡視沉船鄰近海域頻率，同時海軍與漁會等相關單位亦將協助巡視是否有油汙。據今日海上油汙通報，共計有2起零星帶狀油花事件，已清理完畢。

海事工程公司今日派遣兩梯次潛水人員下水檢視沈船油艙堵漏，目前該輪4個油艙均未發現滲油，僅一處人孔疑似有微量洩漏點，明日將再度派遣人員下水搜尋可疑滲漏油點並封堵。海事工程公司已完成人員及裝備、船機調度，同時協請北部同業增援20位潛水人員，預計30至45天內抽除船體殘油。

航港局已限制天使輪19名船員出境，並將發文請各漁會備妥相關單據，以利後續向船東求償。