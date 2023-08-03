馬公南海遊客中心前碼頭，因為海水水位高漲，遊艇上下船用的浮動碼頭，甚至還高過碼頭。（許逸民攝）

卡努颱風侵襲期間適逢天文的滿月大潮，離島澎湖的海水水位升高，許多碼頭都見海水幾乎快與碼頭面齊平，而高度較低的馬公漁船加油站，則免不了被海水漫淹到一半路面，還好澎湖不在颱風警戒範圍內，風小也無雨，不然海水倒灌會更嚴重。

不在卡努颱風暴風圈內的澎湖，這次躲過了颱風災害，今天還出大太陽。不過，剛好遇到「年度大潮」，中午滿潮時分，可見海水漫淹過低窪地區，像馬公漁港的漁船加油站，就免不了有一半路面被海水淹沒，排隊要出海加油的漁船，船員還得涉水拿油槍。

馬公南海遊客中心前碼頭，因為海水水位高漲，遊艇上下船用的浮動碼頭，甚至還高過碼頭。重光媽祖園區附近較低窪路面，也因道路被大潮水漫淹，形如媽祖站立在海水中

而松山機場受到卡努颱風影響，自中午起臺北往返澎湖的航班陸續取消共有10航班（為立榮航空5航班分別為B7-9106班次、 B7-8610班次、B7-8612班次、B7-8616班次、B7-8620班次；華信5航班分別為AE-372班次、AE-376班次、AE-378班次、AE-382班次、AE-380班次），影響旅客為1126人次。

另有部分旅客已改搭其他航線的航班，所以目前澎湖往臺灣本島其他航線的機位也陸續出現訂位客滿。同時，馬公航空站也提醒旅客搭機前，請洽航空公司瞭解最新之航班動態。