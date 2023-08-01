台北市衛生局1日公布市售調味料抽驗結果，中山區「EEC GLOBAL TK」販售的天鵝醬油因未如實標示營養標示，已被要求下架產品，衛生局並移請高雄市衛生局依法針對來源廠商開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局這次抽驗22件產品，包含釀造醬油7件，非釀造醬油（膏）8件、沾醬7件，檢驗項目為防腐劑12項、3-單氯丙二醇、三聚氰胺、甜味劑等項目，檢驗結果均符合規定。

衛生局也檢視22件包裝調味料產品外包裝標示，1件不符合規定。根據不符規定名冊，「EEC GLOBAL TK」販售的天鵝醬油未如實標示營養標示，已令業者下架此產品。

衛生局表示，由於來源廠商在高雄市，已移請高雄市衛生局依違法《食品安全衛生管理法》處分3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另外，衛生局6月到早餐店、速食店、餐飲店、超市等處，抽驗馬鈴薯及其加工製品配醣生物鹼，總共抽驗20件產品，包含馬鈴薯5件及薯條15件，檢驗結果均符合規定。