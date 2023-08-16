”Come to TEXAS” chants for Shohei Ohtani!!!!

来た!

大谷くんへの"Come to Texas(レンジャースに来て)"の合唱とサインボード!! pic.twitter.com/AKXT10tbV7 — 🦄 (@Sh_o_o_sy0Z2z5a) August 16, 2023

總教練內文（Phil Nevin）日前罕見在天使休息區大發雷霆，希望喚醒球員們的戰鬥力，只是天使依舊無法擺脫頹勢，遊騎兵強打游擊手席格（Corey Seager）單場炸裂雙響炮，狂灌5分打點，率隊7比3將天使擊沉，大谷翔平此戰4打數跑出1支內安。

天使季後賽幾乎無望，遊騎兵球迷趁機招募大谷翔平，首打席大谷登場，右外野觀眾紛紛舉起看板，並齊聲喊出「快來德州吧！」大谷翔平之後靠著腳程擊出內野安打，雖然是客隊身分，但仍得到許多掌聲鼓勵，2出局後大谷企圖盜壘被蒙哥馬利（Jordan Montgomery）識破，在二壘前遭刺殺出局，隨後大谷的打席中，也陸續出現「我們想要大谷」的吵鬧聲。

遊騎兵花大錢買進的打線雙箭頭發威，3局下西曼（Marcus Semien）三壘安打先送回分數，席格補上中外野2分炮，天使新秀喬登亞當斯（Jordyn Adams）差點上演美技，球進手套後又掉出牆外，天使先發吉歐力托（Lucas Giolito）遭遊騎兵打線痛擊，主投6局掉4分，披上天使戰袍後，吉歐力托自責分率高達8.14。

席格持續在天使傷口撒鹽，第7局完成單場雙響炮，最後1次打擊則是貢獻2分打點一壘安打，葛瑞喬克（Randal Grichuk）9局上轟2分炮也沒用，天使連續2個系列戰都先輸2場，在外卡已經落後多達8場，想要進季後賽需要上演奇蹟。