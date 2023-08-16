These players have given up I’m glad that nevin is in their ass cause this team flat out sucks pic.twitter.com/Ga4Q2YBorL — FLETCHGOD (@haloweezy) August 15, 2023

天使陷入愁雲慘霧，教頭內文（Phil Nevin）集於一身的疲倦與壓力，終於在15日的比賽爆發出來，眼見旗下子弟兵毫無鬥志，平常保持一副撲克臉的內文大發飆，對著休息區內一陣謾罵，有趣的是，拿著打擊裝備的大谷翔平從旁默默飄過，內文隨即停止碎念，似乎還看了大谷一眼。

連續碰上分區勁敵太空人和遊騎兵，天使束手無策，系列賽首戰拿3屆賽揚獎大投手薛爾瑟（Max Scherzer）毫無辦法，只在他手中打出1支一壘安打，守備端還發生3次失誤，遊騎兵打線狂敲13安、打回12分，天使遭對方羞辱性完封，近4場比賽團隊最多只進帳3分。

「從第一個Play開始（游擊手維拉斯奎茲傳球失誤），我們就發現球員缺乏專注力，無論是身體還是心裡上的影響造成失誤，兩者總是會有差別，不過這些都已經發生。」內文坦承不滿意球員對於比賽的態度，但也希望在下一場比賽中修正缺失，「他們會重新振作，明天將會踏出嶄新的一步，會愈來愈好的。」

日前天使的另一門主炮「神鱒」卓奧特（Mike Trout），傳出已經開始進行發球機的擊球訓練，回歸似乎愈顯樂觀，不過《橘郡紀事報》記者弗萊契（Jeff Fletcher）則表示，雖然卓奧特傷勢取得進展，天使球團依然沒有制定任何歸隊時間表。