台中市政府警察局太平分局為維護山區安寧秩序及取締噪音（改裝）車輛擾寧行為，針對台136線加強「靜城專案」執法與取締。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

重機影片「山道猴子的一生」爆紅，引發車友迴響與省思。也是「山道猴子」跑山聖地的台136線，今年以來台中市太平分局執行「靜城專案」的執行，已大幅改善噪音車輛擾民情形，且在交通事故防制部分，今（112）年度截至7月31日止交通事故發生111件，較去（111）年同期142件減幅達21.8％。

台中市太平區長龍路沿線（俗稱台136線），因山景優美、路段蜿蜒曲折亦常為「山道猴子」跑山聖地，網路上也有專屬追焦社團等。台中市政府警察局太平分局為維護山區安寧秩序及取締噪音（改裝）車輛擾寧行為，除平日的取締外，今年來配合「靜城專案」的執行，已大幅改善噪音車輛擾民情形。

太平分局表示，長龍路沿線向為本分局執法重點，今年1月至7月31日止，共計攔查通報噪音車輛757輛、取締超速2375件，另外在交通事故防制部分，今（112）年度截至7月31日止交通事故發生111件，較去（111）年同期142件減少31件，減幅達21.8％。

上周六、日下午太平分局持續結合環保局、監理站執行聯合稽查勤務，取締無照（越級）駕駛1件、通報噪音網10件，並透過各類交通安全、行人路權等宣導文宣，讓車友們強化路權觀念，也現場呼籲喜歡跑山路的車友，絕對要量力而為，切勿用好勝心騎車與他人競速，釀成事故，損人不利己。

太平分局表示，長龍路沿線為警方取締噪音、改裝車輛的重點地段，希望車友們前來賞景或小聚一定要有安全駕駛及守法的觀念；其次，警方為掌握轄內重要路段及噪音車出沒之熱時、熱點，透過大數據統計，精準執法取締違規車輛，也呼籲民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免影響安寧秩序及用路人權益。