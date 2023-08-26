正值暑假，年輕人騎車喜愛夜遊，部分騎士私自改裝排氣管、拆除消音器，深夜期間呼嘯穿梭道路，惱人的改裝排氣管噪音迴盪夜空，嚴重擾民。新北市土城警分局規畫每月8至10場次取締酒駕勤務，強化攔檢酒駕、稽查改裝及噪音車輛。

土城警分局25日晚間於轄區交通事故熱點路段設立攔檢點稽查，針對無照、超速、危險駕車及酒後駕車等違規加強取締，對於非法改裝噪音車輛製單舉發及通報裁罰。

警方指出，勤務期間攔檢400台車輛，取締41台使用非經審驗改裝排氣管車輛，由環保局製單裁罰、取締違規酒後駕車1件、無照駕駛2件及查獲1名通緝犯。今年迄8月25日，土城警分局已攔查非經審驗改裝排氣管車輛並通報環保局裁罰1656件，無照駕駛2110件及違規改裝或變更燈色等違規30件，罰鍰總金額約5千萬元。

警方表示，依據《噪音管制法》第8條規定，公告於特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」、「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」公告為妨害安寧行為，違反者均可處3千元至3萬元罰鍰，而為擴大遏止汽機車於夜間道路製造噪音行為，特別修法加倍罰鍰。