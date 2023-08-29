民進黨執政聲稱「台灣20年來經濟最好」，但日前新加坡媒體曾以珍奶來換算台灣的工資，2012年平均一個月可買1097杯珍奶，但到2022年卻只夠買853杯，連珍奶的購買力都衰退，少了200多杯。國民黨立委洪孟楷舉網路熱議影片《山道猴子的一生》，直批只為了愛慕虛榮打腫臉充胖子，那遭遇的難題將如雪球越滾越大，而民進黨不也在做一樣的事情？七年執政竟只剩下缺跟漲，還債留子孫，唯有政黨輪替能救台灣未來。

洪孟楷今(29日)在臉書發文表示，最近《山道猴子的一生》影片掀起熱議，新加坡媒體分析能在台灣引發共鳴，就是年輕人收入沒有成長。自己以「大麥克指數」指出，現在台灣也出現所謂的「珍奶指數」，像新加坡媒體以珍奶來換算台灣的工資，回顧台灣2012年的平均工資換算，一個月可買1097杯珍奶，但到2022年卻只夠買853杯珍奶。意味著台灣的薪水在10年間大幅縮水，「連珍珠奶茶的購買力都衰退，少了200多杯！」

洪孟楷質疑，連買到珍珠奶茶的杯數都變少，奢談年輕人買車買房，以及規劃未來發展？縱使如此，很多外國人仍以正面留言來肯定台灣人，說我們刻苦耐勞、任勞任怨，展現韌性及不服輸的精神。所以，政府的責任更應打造好的環境，讓大家追夢、築夢，但過去七年多民進黨政府執政只剩下「缺」跟「漲」。缺水、缺蛋、缺肉、缺電，什麼都缺，疫情時期更是要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩。

「漲，萬物皆漲只有薪水不漲，所以台灣年輕世代才會愈來愈窮忙！」洪孟楷直言，看到《山道猴子的一生》影片，自己的感觸是只為了愛慕虛榮打腫臉充胖子，那遭遇的難題將如雪球愈滾愈大，「而民進黨不也在做一樣的事情？」從各類高額開支的施政計劃到特別預算，民進黨也正在跟後代子孫借款，債留曾孫！如果要讓台灣未來有好的出路跟發展，就應先檢討政府這類跟山道猴子一樣的虛榮，並且2024年讓政黨輪替！