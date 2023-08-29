福島第一核電廠排放氚水，引起大陸民眾強烈反彈。（路透）

針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。前立委郭正亮28日在《頭條開講》節目指出，這一波要排17次，看起來不會停，因為日相岸田文雄也有他的面子要顧。但若流到阿拉斯加？漁民、環團都是親民主黨，他們都會反對。所以此事有一個落幕模式，就是排完17次後就假裝忘記不排了，不然等出現受海者，還有求償等問題。

「因為中國大陸政府把它定義為核汙水嘛！」郭正亮表示，一般估計是240天就會到大陸的海岸，所以東北、東海，大概就全部都進來了。所以坦白說，他們現在在做的，是一個超前準備的抗議。你現在排的量還不大，我就要大聲喊出來，引起全世界的注意。如果不是中國大陸，日本還不會理你，因為你夠大！俄羅斯也說會用最嚴格的標準來審查日本的水產品進口，他是沒有禁，可是強調會用最嚴格的標準。

郭正亮指出，這個麻煩在哪裡？就是還沒有發生，因為它還沒有流到中國大陸，大概240天。那到台灣呢？大概要到1年半後。這個戲是這樣，這一波他要放17次，這個月的就算排完了，看起來日本政府不會停，因為岸田也有他的面子問題。可是流到了阿拉斯加你試試看？看你會發生什麼事？阿拉斯加也有漁民，如果測出來，到時候看拜登跟布林肯還能不能堅持你原來的立場？

「因為這個會牽涉到漁民跟環團，基本上都是親民主黨的，他們都反對！」郭正亮強調，這個事情有可能會有一種落幕的模式，就是他排了17次之後，就假裝忘記，就不再排了，然後用別的理由來說。

郭正亮直言，當然如果他繼續排，中、日民眾的情緒就會愈來愈嚴重，而且現在是還沒有到中國大陸的海岸，如果到了？「那我看問題大了！」萬一測出來，有些人會求償，要求由政府主持公道，「又來一波！因為那個是真正有受害者了！」我們現在是預期到未來會有受害者，所以我緊急跟你抗議，那我就先停止進口。可是當它真的進來海岸的時候，「對不起，這個沒有辦法恢復的！就來不及了！」