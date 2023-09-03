超思資本額僅50萬元，卻能在農業部獲得上億元的補貼惹爭議，農業部澄清，跟岡山吳記蛋行有親屬關係。前立委郭正亮指出，吳記蛋品在新北市三峽，資本額是5000萬，是一家大公司；比較詭異的是，吳記蛋品自己就可直接出來承包政府標案，為何還要透過超思。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，岡山吳記蛋行資本額只有2.5萬元，農業部稱超思是吳記蛋品的親戚。吳記蛋品在新北市三峽，資本額是5000萬，這是一個大公司，可是比較詭異的是，吳記蛋品自己就可以直接出來承包政府標案，為什麼要透過超思？

郭正亮接著質疑說，比如會有劣品、儲藏問題，所以就會弄一個資本額只有50萬，求償到資本額就沒了。吳記蛋品認為這個有風險，因為巴西和土耳其的蛋出口，被發現有農藥殘餘，事實上是有劣品，所以台灣在最近進口的蛋，本來沒有巴西跟土耳其，大部分都是澳大利亞、泰國之類。

郭正亮點出，7月14日超思進口的巴西蛋，食藥署8月15日檢出有動物用藥殘留不符規定。因此，陳吉仲應該告訴我們，是怎麼處裡的？可不可以公開合約？不就能一翻兩瞪眼，還有蛋進口是用什麼方式查驗。