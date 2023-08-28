鴻海創辦人郭台銘28日宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發熱議。但藍營前雲林縣長張榮味27日接受國民黨總統參選人侯友宜拜訪，被外界認為從「挺郭派」轉而支持侯陣營，造成討論。媒體人董智森28日在《大新聞大爆卦》節目強調，張榮味過去在韓國瑜選總統時盡力奔走，但他與國民黨互相有對方沒有的地方實力，張麗善當完兩任雲林縣長要接班，張榮味女兒張嘉郡如果要參選，就不能在此時對藍營落井下石。

「張榮味家族比較特殊，他們今年沒有派人出來選立委。過去有派人，沒有選上。」董智森提到，張榮味家族雖然在雲林呼風喚雨，但是他的實力有時候要看整個大環境。譬如說在韓國瑜選總統的時候，全台灣最挺他的縣市首長絕對是張榮味，因為張榮味介紹韓國瑜給郝龍斌，讓他當北農總經理，光這種情份，韓國瑜就很聽他的，把他視為大哥。但選舉的時候韓國瑜在雲林拿多少票？38％，蔡英文拿62％，20個鄉鎮都輸。

「張榮味是非常努力，到處幫韓國瑜奔走！」董智森表示，韓國瑜太太李佳芬是西螺人，他在西螺輸多少票？9千多票！這個地方人很少，連老婆娘家都輸。但張榮味真的很盡力，自己朋友都可以打包票作證的。那就可以看到整個大環境，或者說這種農業選區很容易操作。張榮味的妹妹張麗善在當雲林縣長，但兩席立委竟然都是民進黨的！怎麼打也打不倒？選戰有時候很詭異是在這裡。

董智森直言，雖然張榮味家族在地方上有盤根的勢力在經營，但有些事情也不是他一呼就可以百諾，這樣講並沒有輕忽他的意思。地方縣長最大，立委其次，所以每個立委都要選縣長，要往上爬。民進黨下一屆誰會出來選？百分之百是劉建國！國民黨因為張麗善已經當兩屆了，被認為最有實力接替參選的，絕對是張榮味的女兒張嘉郡。張嘉郡這屆立委沒有參選，可能在養精蓄銳，陪她的姑姑縣長在跑各種行程。

董智森強調，這個就非常需要國民黨，所以張榮味在這個時候當然不能跟國民黨決裂，你女兒還要靠國民黨來提名。這是一個現實，你可能覺得我有一些實力是國民黨沒有的，但國民黨也有一些實力在雲林，你是沒有的。「是互相啊！」這種政治現實愈來愈逼近的話，你也要愈來愈清楚，在國民黨最需要的時候，如果有人落井下石、或揚長而去，地方也看在眼裡，將來你女兒要選的話，整個情況就會超乎想像地惡劣。

「現在郭台銘參選，沒有模糊空間了啦！大家把話講清楚！」董智森指出，如果有些議長要宣布支持郭，請你先宣布退黨！最好連議長也退掉，讓大家重新來改選，為什麼？因為你的議長就是靠國民黨幫你選上的，國民黨過半數你才會選上！