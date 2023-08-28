新北市副市長劉和然（圖中）參加土城大墓公中元祭典。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然（圖中）參加土城大墓公中元祭典。（王揚傑攝）

中元節將至，新北市土城區義塚大墓公連續4天舉行中元祭典，新北市副市長劉和然今（28）日前往參香祈福，感念大墓公祖對新北市的護佑，也感謝廟方關懷弱勢，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

劉和然表示，大墓公中元祭典是新北市重要無形文化資產，傳承百年，廟方平日亦熱心地方公益，化十方愛心守護地方，分送白米、物資給弱勢團體外，也捐贈住警器給土城消防隊，同時捐贈土城區各國小清寒獎助學金、棒球隊經費，提供學子更完善的學習環境與資源。

大墓公董事長林長寅說，大墓公主祀傳承百年的忠烈義魂，每年中元普渡、清明及義塚公忌辰，都是地方祭祀盛事，透過祈福法會，祈求各界眾生平安康泰。繼昨日施放水燈，引領亡魂到法會現場享祀，今日下午法師焰口施食儀式中，也會撒出餅乾、糖果、零錢等，向好兄弟發送財帛飲食，民眾也可以帶回家保平安。

民政局長柯慶忠指出，今年大墓公中元祭典活動由板橋區輪祀，全程循古禮舉行，並由地方首長帶領普度儀式，展現出大墓公慈悲濟世和推動公益慈善的精神，也讓信眾可以體驗到傳承百年的宗教人文祭典。