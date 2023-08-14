坦帕灣光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）14日被證實正遭到大聯盟調查，他涉入一樁與未成年少女（14歲）交往的傳言，此事在網路炸開，讓聯盟不得不正視。光芒球團聲明：「在今日比賽中途，我們得知有關於法蘭柯的網路平台貼文，我們嚴正看待此事，並與大聯盟密切合作調查。」

事件起於IG平台的幾則留言，一位14歲少女貼出法蘭柯親吻她臉頰的合照，不過從照片只能看出兩人認識，無法證實有親密關係。網路傳言女孩的家屬知道兩人在交往，但是提出金錢要求遭到法蘭柯拒絕，才被女方家屬捅出來。

¿Pero cómo así? ¿Entonces la chamaquita de los videos bailando tiene 14 años? pic.twitter.com/El7cDIPRT8 — Sonny (@SonnyRespeto) August 12, 2023

光芒14日在主場迎戰守護者，法蘭柯碰巧沒有上場，他在第5局中途就離開休息區。總教練凱許（Kevin Cash）解釋這是例行的輪休，拒絕做出任何評論，球團也拒絕評論網路傳言。

凱許說：「我明白現在的情況，但輪休就是輪休，此外我無可奉告。」守護者終場9比2獲勝。諷刺的是光芒當天正在進行法蘭柯的球帽促銷，銷售對象為「14歲及以下的球迷」。

法蘭柯今年22歲，出生於多明尼加，2021年美聯新人王票選第3名，他獲得光芒續約11年1.82億美元，持續到2032年。本季他繳出0.281打擊率、0.819攻擊指數，17轟58打點、30盜的優異成績，首度入選全明星賽。