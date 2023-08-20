苗栗市日前驚爆一名13歲姐姐虐待仍於繈褓中的妹妹！有網友昨（19）日將影片上傳至《爆料公社》，根據影片畫面顯示，該名姐姐一手拽起妹妹的衣襟，隨後將她狠甩到地上，又做出拳打腳踢、手扇巴掌、腳踩妹妹小手的惡舉；見妹妹狂哭不止，姐姐卻仍無停手之意。

該名姐姐也將虐待自己妹妹的影片上傳至限時動態，有友人私訊問她虐待妹妹的原因，姐姐只解釋「我妹，你要知道一件事，他一直哭很吵，而且她媽媽打的比我重」。

該影片一經發佈，網友紛紛憤怒留言：「幼童額頭都黑青了，還被勒脖子拎摔狂踢打……看不見的不止這些吧？看似家常便飯，不怕摔死摔成植物人昵？這種行為已經爛到沒救，能養成這種行為、腦袋，是不是有相關單位能好好徹查該家庭……避免不斷製造社會問題！」、「這影片會很讓群眾很公憤，這嬰兒還不會表達，只能哭來表示，你說的話他聽的懂的話他就不會這樣了，這必須去他家揍暴他。我管你幾歲 ! 」、「#衛生福利部衛生福利部社會及家庭署」、「我沒辦法看，尤其當了媽媽，每次看到這種場面，會代入，如果我的兒子女兒受到這樣的對待」。

另，針對此案，議員曾玟學今（20）日表態已介入處理，目前已與縣府聯繫，社會處及警方正全力追蹤協助。

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