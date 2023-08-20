湖人球星詹姆斯在道奇主場包廂觀戰。（美聯社）

MOOKIE PUTTING ON A SHOW FOR @KingJames! pic.twitter.com/Y2ZJGVWTZJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 20, 2023

洛杉磯道奇的11連勝前日遭到馬林魚中斷，20日兩隊進行雙重賽，道奇成功復仇取得單日兩勝，巧合的是兩場的比數都是3比1，勝利打點也都是貝茲（Mookie Betts，兩場各2打點），讓道奇球迷看了兩場幾乎相同的比賽。NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）也到場聲援，父子3人出現在雙重賽的第2戰。

馬林魚首戰第3局進佔三壘，貝爾（Josh Bell）擊出右外野飛球，沒想到道奇右外野手派羅塔（David Peralta）展現「雷射肩」回傳殺掉了衝本壘的跑者索勒（Jorge Soler），高飛犧牲打變成雙殺！

同樣是三壘有跑者，道奇巴恩斯（Austin Barnes）8局下卻使用短棒奇襲，這球點得非常完美，一壘手貝爾撿球傳本壘也來不及了，成為1分打點安打，和馬林魚第3局的結果完全相反。後面貝茲安打送回超前分，幫助道奇3比1獲勝。

雙重賽第2戰，馬林魚貝爾陽春炮先馳得點，道奇「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）隨即安打追平，貝茲第3局敲出個人第33轟超前比分。第5局又是貝茲補上第34轟，單場雙響炮！貝茲兩度開轟都舉手向觀眾席包廂的詹姆斯敬禮，獲得詹姆斯脫帽還禮。貝茲賽後說：「單純是一個朋友在比賽中稱讚我，只是這個人正好是詹姆斯。」兩場都是貝茲關鍵一棒解決馬林魚。