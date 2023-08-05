大谷翔平上個月頻繁出現手部指甲斷裂和水泡問題，天使總教練內文（Phil Nevin）樂觀看待，可能不會延後大谷在美國時間9日對陣巨人的先發登板，維持投1休5的模式。內文認為這些情況和大谷翔平的抽筋沒有任何關係，「我想沒有問題，今天給的報告都和過去相符。」

持續以40轟領跑本季大聯盟全壘打榜，儘管大谷翔平砲火依舊猛烈，近期交手同樣為季後賽一搏的水手，天使系列賽先吞2敗，目前處在3連敗低潮當中，5日的比賽大谷翔平4打數敲出1安，連續9場比賽出現安打，但也苦吞3次三振。

算上大谷翔平前役先發出現右手手指抽筋的狀況，種種跡象讓人擔憂這是否為疲勞的警訊。受訪時被問及給予休兵日對於大谷翔平來說是否有幫助，內文則說大谷沒有要求休息，「他很想上場，且非常了解自己的身體，並無法預測什麼時候會發生抽筋，特別是上次的抽筋剛好出現在他投球的中指上。」

天使力拚季後賽席位，卻傳出新秀游擊手內托（Zach Neto）因為腰部受傷，進入10天傷兵名單，天使把祖瑞（Brandon Drury）從傷兵名單移出，補上內托的位置，5日的比賽回歸擔任先發第5棒。祖瑞季初陷入低潮，打擊率只有2成34，進入6月後棒子逐漸加熱，攻擊指數回到0.8以上水平。