Another RBI for Geno! pic.twitter.com/MIg68f5Emr — Seattle Mariners (@Mariners) August 6, 2023

洛杉磯天使在交易截止後的表現令人失望，7日在主場系列賽慘遭勁敵水手4戰橫掃，加上輸給勇士的兩場，他們已吞下近期6連敗，戰績56勝57負再度跌破5成勝率！大谷翔平此戰回復手感擊出安打，並在隊友護送下回來得分，但是水手在延長賽第10局攻下超前分，最終以3比2險勝。

這場是投手戰，水手克勞佛（J.P. Crawford）開場第一球就轟出首打席全壘打，天使先發投手希爾賽（Chase Silseth）隨即穩住控球，在第2局連賞對手3K。水手一直到第7局才有赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春炮進帳第2分，總計希爾賽7局狂飆12K。

天使也在首局就得分，大谷翔平率先安打上壘，後面祖瑞（Brandon Drury）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）接連安打送回大谷。7局上水手開砲之後，天使該局下也有蔡斯（Matt Thaiss）回敬陽春炮，兩隊2比2殺入延長賽。

10局上水手J-Rod獲得敬遠四壞，加上起始跑者就是一二壘有人，下一棒蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）安打拿下超前分。J-Rod從一壘衝三壘被抓到，水手提出挑戰失敗，J-Rod最近不只一次遇到這種跑壘情況，讓他非常不爽。J-Rod在這波4連戰表現英勇，雖然首戰5打數掛零，後面3場累積7安4打點，此戰也成功跑出第27次盜壘。

藍鳥在3連戰橫掃紅襪，戰績爬上63勝50負，領先天使7場勝差之多，天使的季後賽之路更加艱難。大谷翔平預計在下一個系列賽（對戰巨人）登板先發。