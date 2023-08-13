運動家對於本季已經無欲無求，陣中球員的專注程度似乎大受影響，13日運動家交手另一支分區墊底球隊國民，先發投手麥迪納（Luis Medina）接下打者敲出的滾地球後，卻像是完全忘記擊球跑壘員的存在，讓打者成功上壘，美媒《運動畫刊》毫不留情痛批：「這是運動家整個賽季的縮影。」

2局下麥迪納面對瓦格斯（Ildemaro Vargas），先用速球取得2好球絕對優勢，接著再將速度催上100英哩，瓦格斯出棒受到壓制，敲成投手丘前滾地球，麥迪納輕鬆將球接住，並跑向一壘準備刺殺跑者，不過麥迪納似乎沒有察覺到狂奔而來的瓦格斯，仍自顧自地優哉慢慢走，讓奮力跑壘的瓦格斯神奇地踏上一壘壘包，國民一壘指導教練小艾瑞克楊（Eric Young Jr.）興奮揮拳慶祝。

瓦格斯該打席被記內野安打上壘，而麥迪納的怠慢行徑隨即受到懲罰，國民二三壘有人時靠著寇爾（Alex Call）的滾地球帶回分數，導致了運動家先丟一分，但撇除該局的落漆狀況，麥迪納整場比賽頗具壓制力，主投4局送出4K，被敲出4安丟1分，不過最終國民正以1分之差，3比2力克運動家。

老虎明星游擊手拜耶茲（Javier Baez）2021年仍效力小熊，碰上海盜的例行賽，他敲出三壘方向滾地球，海盜接球後送往一壘卻傳偏，但一壘手克雷格（Will Craig）離壘補救後，卻試圖去觸殺拜耶茲，後者一路退到打擊區，此時小熊跑者見狀加速衝回本壘，克雷格下手拋球傳向本壘已經來不及，不過因為拜耶茲仍未出局，海盜裴瑞茲（Michael Perez）只要穩傳一壘，得分便不成立，沒想到一壘卻是空無一人狀態，裴瑞茲暴傳讓球滾向外野，拜耶茲不但敲回打點，還成功溜上二壘，成為大聯盟最近一次令人印象深刻的搞笑守備。