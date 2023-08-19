Dylan Moore thought he was out... and then they got him out pic.twitter.com/9oSBC3ZrNU — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 17, 2023

速度不快的打者敲出外野平飛球，或許可以賭賭看傳向一壘刺殺擊球跑壘員，若該情況發生在曾經單季21盜的水手內野手莫爾（Dylan Moore），甚至難度更高的左外野傳一壘刺殺（7-3）則更是罕見。

18日客場挑戰皇家，7局上水手2分落後，1出局後莫爾上陣並發揮纏功，擊出8記界外球、耗費投手多達12球後，最終敲成左外野小飛球，皇家外野手梅倫德斯（MJ Melendez）拔腿狂奔，以飛撲方式將球接殺，不過手套與地面撞擊後把小白球震了出來，壘審未示意第二動作，比賽依然為持續進行中。

其實莫爾已經跑到一壘，但他認為自己已經出局，踩完壘後便轉身向休息室走去，梅倫德斯發現後將球長傳給一壘手，等到莫爾回過神後早已來不及，一壘審宣告莫爾沒有進壘意願，皇家意外拿下第2個出局數。莫爾該次打擊被記安打，但一壘審率先做出判決，因此皇家野手沒有刺殺記錄。

莫爾怠慢跑壘引發球迷不滿，「他可能想在板凳度過舒適的一天」、「為什麼一壘教練就只是在那站著不動？」、「他最好開始學習其他語言（指轉戰海外討生活）」，所幸莫爾的跑壘失誤沒有造成球隊影響，水手8局上靠著明星強打J-Rod（Julio Rodriguez）超前3分炮，收下比賽勝果。