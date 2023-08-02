Yu Chang saves the inning!

pic.twitter.com/tYacKsB3vm — Boston Strong (@BostonStrong_34) August 2, 2023

紅襪在5連勝後連吞3敗，2日對陣水手靠著阿洛尤（Christian Arroyo）2分打點二壘安，以及佛度戈（Alex Verdugo）2分炮幫助下，紅襪壓制住水手反撲，6比4在系列賽中搶回一勝，台灣好手張育成前3打數被K兩次，所幸在最後一個打席擊出內野安打開張。紅襪則趕在2日交易大限結束前，向釀酒人換來L.烏力亞斯（Luis Urias）。

水手延續搶勝氣勢，首局蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）敲出三游間滾地安打率先開張，但自家先發投手米勒（Bryce Miller）遭紅襪亂棒轟炸，滿壘阿洛尤打回2分，馬格爾（Reese McGuire）再敲高飛犧牲打，紅襪反超前2分，佛度戈則在5局上開炮把比數拉開。

壓力輪到手握4分領先的紅襪先發投手貝約（Brayan Bello），打回水手第1分的蘇亞雷茲轟出2分彈，6局下貝約繼續投，水手以2支二壘安打開局，紅襪領先僅剩2分，第8局水手錯失得點圈進攻機會，9上擔任紅襪先發游擊手的張育成，最後一次打擊機會打出投手前位置極佳的滾地球，靠著腳程上到一壘。張育成本戰4支1，被三振2次，累積打擊率1成60。

紅襪最終6比4擊敗水手，結束最近3連敗低潮，距離外卡最後一席藍鳥只剩1.5場勝差。在交易截止日前都相當安靜的紅襪，2日也宣布以小聯盟投手布拉洛克（Bradley Blalock）向釀酒人換來L.烏力亞斯。26歲的L.烏力亞斯今年打擊率1成45、整體攻擊指數0.535，大部分的時間都在3A，能勝任內野二、三、游位置。