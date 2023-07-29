Justin Turner doing this at 38 is just wild pic.twitter.com/YhuSDhzzzJ — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) July 29, 2023

紅襪29日展開西岸之旅，首戰交手國聯西區球隊巨人，張育成再扛紅襪先發游擊手，2打數雖然沒有安打表現，但8局上成功執行犧牲短打戰術成功，護送隊友攻占二壘，搶回關鍵1分避免被追平，紅襪最後平定巨人，3比2率先拿下系列賽首戰，同時寫下5連勝。

小將卡瑟斯（Triston Casas）近7場打擊率4成76外加3轟，此戰棒次上調保有好手感，2局上和杜瓦（Adam Duvall）連續貢獻二壘安打，敲回紅襪第1分，5局上卡瑟斯繼續帶給巨人重傷害，用陽春彈再轟回1分，巨人一直到6局才由康佛多（Michael Conforto）安打破蛋，紅襪仍以2比1領先。

1分不夠保險，紅襪捕手康納王（Connor Wong）8上敲安，輪到前2次打擊都擊成滾地球出局的張育成，選擇擺出短打助攻隊友上二壘，紅襪戰術相當成功，下一棒代打的瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）擊出安打，送回康納王攻下第3分，最後也證明這一分相當重要，因為下個半局彼德森（Joc Pederson）回敬陽春炮，將落後縮小到1分差，所幸經驗老道的簡森（Kenley Jansen）連續解決3人收尾成功，助紅襪3比2險勝。

根據美媒《MassLive》報導，紅襪明星游擊手史多瑞（Trevor Story）有望在紅襪下個主場系列賽，也就是下周六（8月5日）對陣藍鳥時歸隊，紅襪本季的安排就是讓史多瑞回到游擊，不料卻因傷勢打亂計畫，上賽季史多瑞以6年1.4億美元加盟波士頓，因為禮遇波格茲（Xander Bogaerts）才改守二壘，