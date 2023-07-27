眾所矚目的「地鐵大戰」第2回合，洋基重金聘請的先發左投羅棟（Carlos Rodon）終於奪下穿上條紋球衣的首勝，面對大都會投了5.2局只掉1分，打線也給予3分援助，洋基最終3比1取勝，在地鐵大戰中扳回一城。

大都會也推出剛傷癒回歸的老將昆塔納（Jose Quintana）登板，2局下培拉薩（Oswald Peraza）、奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）聯手出擊，為洋基率先帶回2分。大都會3局上用尼莫（Brandon Nimmo）的高飛犧牲打破蛋，洋基再靠著沃普（Anthony Volpe）安打追加分數，3比1的比數就維持到最後。

以6年1.62億美元加盟洋基，羅棟成為陣中身價最貴的左投，但季初飽受手臂和背部傷勢所苦，一直到7月初才重回大聯盟投手丘，此前3場先發不但連吞3敗，自責分率還飆到7.36。羅棟除了用球數偏多之外，此戰有效壓制大都會打線，只被擊出4支安打，拿下4次三振、3次保送，本賽季首勝成功到手。

洋基3比1擊退大都會，近5戰只輸過1場，隨著紅襪拿下4連勝，排名墊底的洋基沒有時間放鬆，明天休兵一天後，將強碰美聯東區霸主金鶯，洋基指派王牌投手寇爾（Gerrit Cole）登板，交手金鶯潛力新秀格雷生羅德里格茲（Grayson Rodriguez）。