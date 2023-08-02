馬林魚2日敗給國東勁敵費城人，儘管有國聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez）貢獻雙安，他們全場11支安打居然只得1分，第9局慘遭逆轉，費城人3比1獲勝。不過阿萊斯打擊近況穩定，打擊率維持在0.381，持續挑戰「4割男」的個人偉業。

阿萊斯的打擊技巧出類拔萃，上周對戰洛磯的比賽，馬林魚打到延長賽10局下滿壘，對手為了封鎖阿萊斯，排出奇特的守備布陣，派了5個野手站在內野！也就是說洛磯把1位外野手放到平常內壘手的位置，這都是為了防止阿萊斯擊出滾地安打。

阿萊斯的打擊率0.381甚至超過職籃NBA三分球命中率（36%），當時滿壘比分平手，不能以敬遠四壞保送他。結果洛磯教練白費一番心機，阿萊斯還是擊出了再見安打，大聯盟本季限制守備布陣，禁止內野手踏到外野，同時二壘壘包的兩側必須有兩位野手，但沒有限制外野手趨前守備。洛磯的布陣符合規則，但對阿萊斯無效。

今日對戰費城人之役，也是阿萊斯第3局率先安打上壘，再由隊友賈西亞（Avisail Garcia）長打護送得分。無奈馬林魚敲了很多安打都沒有全壘打，費城人哈波（Bryce Harper）第9局長打追平，卡斯提阿諾（Nick Castellanos）追擊兩分炮獲勝。