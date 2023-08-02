TRADE 🚨



The Astros are acquiring Justin Verlander from the Mets, per @BNightengale pic.twitter.com/jcIJPeWrld — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 1, 2023

大都會富豪老闆科恩（Steve Cohen）不計任何代價，要將球隊送進世界大賽，但他的計畫確定是暫時失敗了，繼薛爾瑟（Max Scherzer）離開大都會後，球隊另一張王牌韋藍德（Justin Verlander）也向大都會說了再見，這位3屆賽揚獎得主將重返太空人，大都會換回2位小聯盟打者德魯吉爾伯特（Drew Gilbert）和萊恩克里夫（Ryan Clifford）。

以史上最高的3.64億美元團隊薪資開季，若算上奢侈稅，大都會本季花在球員身上的金額將會接近5億美元，只不過巨額支出卻無法和戰績成正比，最近則開始甩掉陣中主力，年薪高達4333萬的韋藍德，也同意放棄不可交易條款，離開僅效力半季的大都會。

40歲的韋藍德單季曾完成美聯賽揚獎+年度MVP的投手至高榮譽，在老虎卻是一冠難求，2017年季中交易前往休士頓，成為太空人奪冠的最後一塊拼圖，幫助球隊一共拿下2座世界大賽冠軍，韋藍德今年則是以2年8660萬美元加盟大都會，近7場先發拿下5勝、自責分率1.49，重現巔峰時期的鬼神數據。

韋藍德上回先發是美國時間7月30日面對國民，按照投1休5的節奏以及太空人的賽程來看，韋藍德有機會在客場交手洋基時登板，本賽季2次的地鐵大戰系列賽，韋藍德皆參與其中，2次先發戰洋基，投12局飆出12次三振，掉了僅僅1分，但過去韋藍德投洋基本來就表現不錯，25場先發拿下10勝7負、自責分率為3.24。