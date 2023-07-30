「薛神」薛爾瑟（Max Scherzer）相隔8年再回美聯，根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，本季戰績低下的大都會持續販售主力，將三屆賽揚獎得主薛爾瑟交易到遊騎兵，大都會將得到小聯盟新秀路伊山阿庫尼亞（Luisangel Acuna），他是勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的弟弟。

大都會日前將牛棚老將羅伯森（David Robertson）打包送走，打響成為賣家的第一砲，薛爾瑟受訪表示，球隊仍有競爭力，不應該這麼快舉白旗投降，對於球隊高層感到相當不滿，要找時間和他們聊聊。不過30日根據多方消息，薛爾瑟已經成了大都會交易主菜。

遊騎兵、大都會達成交換條件，但這筆交易仍然延宕許久，大聯盟官網資深作家芬桑（Mark Feinsand）表示，因為薛爾瑟的合約中擁有俗稱「霸王條款」的不可交易條款。海曼不久後指出，薛爾瑟已經願意放棄不可交易條款，但會保留自己明年球季的球員選擇權，遊騎兵肯定不希望可能只用薛爾瑟半年，還要付出多位新秀，大都會因此沒辦法獅子大開口，拿回了遊騎兵農場排名第3位的新秀路伊山阿庫尼亞及部分現金。

狄葛朗（Jacob deGrom）、歐多瑞希（Jake Odorizzi）賽季報銷，遊騎兵致力於補強先發投手，就連大谷翔平曾經出現在他們鎖定的範圍，遊騎兵輪值只有艾沃迪（Nathan Eovaldi）成績較為穩定。大都會甩賣薛爾瑟後，韋藍德也是球團亟欲送走的對象，他和薛爾瑟的年薪都高達4333萬美元。