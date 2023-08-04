新北市50歲劉姓女子日前透過社群軟體，與自稱為醫院保全的52歲李姓男子相約性交易，沒想到兩人進房後，李男竟拿出手銬將劉女雙手銬上，見對方身上搜刮不出錢財，還取走她的手機查看，約1小時候才解開劉女手銬揚長而去；三重警方獲報展開追緝，今(4)日早上已將李男逮捕到案，全案將依涉嫌妨害自由罪嫌移送法辦。

據悉，兩人在上月30日談妥交易金額後，便相約到三重集成路一處旅館會合，女方先付了房費1000元後，便一同進入房內，李男先將費用3000元交給劉女後，隨即拿出手銬將女方雙手銬住。

李男先搜刮劉女的隨身衣物以及物品，發現無錢財後便要她交出手機，劉女深怕遭遇不測只能乖乖配合，隨後李男便瀏覽手機內其他的援交群組，疑似想找下一個下手目標，之後兩人待在旅館約1小時候，李男才將手銬取下，並將先前交給劉女的3000元取回後，便各自離開。

劉女之後將自己遭遇的事情分享到數個援交群組，沒想到竟有其他的同行表示也遇過類似的事情，隨後便在3日下午4時向三重警方報案；三重警方獲報後分析案發周邊的監視錄影器畫面，掌握李男行蹤後，在今日早上將他逮捕到案。

據悉，李男這已不是第一次犯案，他在本月1日也因類似的案子遭板橋警分局調查，他本身也有妨害自由前科，可說是慣犯，後續三重警方將依妨害自由罪，將李男移送法辦。