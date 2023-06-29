知名網紅「一隻阿圓」以分享旅遊心得跟美妝資訊聞名，頻道跟IG合計超過百萬名追蹤數，最近飛往美國旅遊跟拍片，在路上與遊民擦撞，以為弄掉對方的便當，便賠了一些錢，想不到後來得知這其實是常見的敲詐手法，此外，對方一項舉動顯示有在販賣毒品，所幸最終安然無恙。

一隻阿圓近日去美國旅遊，與兩名遊民擦肩而過，女方刻意撞她的手臂，接著男方的便當居然掉到地板上，雖然當下覺得很困惑，仍與對方談及賠償事宜，先被告知價格是13美元(約403元新台幣)，但下一秒又變成20美元(約620元新台幣)，而且視線從未離開錢包，拿到錢後，則立刻轉身離開。

一名住在當地的大陸民眾目睹這幕情景，走過來表示美國政府會提供遊民食物，因此他們其實是想趁機敲詐，並警告阿圓拿出錢包，可能當街被搶劫，並補充說對方很可能是毒販。阿圓聽完進一步詢問，如果不願配合，是否可能出事？民眾則告訴阿圓，美國很多人搞這套，不予理會並且不要搭話即可。

她在頻道分享這件事，有粉絲私訊，表示底特律男友一起看影片，見到阿圓拿錢包，不停地說：「哦，不，妳在美國不能讓別人看到錢包」，並表示女遊民的手甩來甩去，顯示毒癮很大，接著說阿圓之所以沒被搶劫，是因為有攝影機在拍，令阿圓回想此事，感到非常驚恐，直呼：「幸好有個旅伴，不然真的會GG(完蛋)。」

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