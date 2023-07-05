美國財經媒體CNBC整理出5大重點，以深入了解這兩種關鍵的戰略金屬。

●鍺和鎵是什麼？

鍺和鎵在自然界中不會以單獨的元素形式存在，通常是精煉其他金屬的副產品。

鍺是一種銀白色金屬，是鋅在冶煉過程中產生的副產品；而質地柔軟的銀色金屬鎵，則是鋁土礦和鋅礦石加工的副產品。

●鍺和鎵的用處是什麼？

鍺的用途廣泛，經常用於製造太陽能產品和光纖。這種金屬對紅外線透明，可應用於軍事設備，例如夜視鏡。

含鍺太陽能板則可應用於太空探索。

鎵則被用來製作化合物砷化鎵。砷化鎵可用於諸如行動電話和衛星通訊所用的射頻晶片，這種化合物也是半導體的關鍵材料。

●哪些國家生產這些金屬？

根據「關鍵原料聯盟」（Critical Raw Materials Alliance）的數據，全球60%的鍺和80%的鎵在中國生產。

而砷化鎵生產過程複雜，全球僅有少數企業能夠產出。「關鍵原料聯盟」表示，其中一個位於歐洲，其他則位於日本和中國。

●中國為何要對這兩種金屬實施出口限制？

自2019年來，中國和美國科技貿易戰不斷升級。美國利用貿易黑名單和全面出口限制，阻止中國取得關鍵技術零組件和半導體或晶片。

截至目前，中國尚未採取太多報復措施，僅於今年5月將美國半導體大廠美光科技公司列為「重大安全風險」。如今，北京正尋求在其擁有一定優勢的領域展開反擊，也就是對鎵、鍺等生產電子和半導體重要原料實施出口管制。

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

●中國管制出口的影響有多大？

歐亞集團（Eurasia Group）在報告中說：「這是警告，而非致命一擊。」

「這些最新措施的影響範圍較為有限，雖然新規要求中國出口商必須申請許可證，但未自動禁止向特定國家或終端用戶出口。」

而美國和歐洲並不需要大量進口這些原料。根據政府數據，美國2022年進口了500萬美元的鎵和2.2億美元的砷化鎵。

根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的資料，德國2022年進口了6000萬美元的鍺，而歐洲聯盟則進口了1.3億美元的鍺。

其他國家也能生產這些金屬，比利時、加拿大、德國、日本和烏克蘭可生產鍺，日本、韓國、烏克蘭、俄羅斯和德國則可生產鎵。

此外，這些金屬也有潛在替代品。

歐亞集團說，北京管制出口「對全球供應影響有限」。

歐亞集團說：「這是一次警告，目的在於提醒美國、日本和荷蘭等國家，中國有報復性選項，進而阻止這些國家對中國取得高端晶片和工具施加進一步限制。」