鴻海去年2月中與Vedanta簽署合作備忘錄（MoU），規畫共同出資成立合資公司，由Vedanta持股60％、鴻海持股40％，在印度製造半導體。同年9月中與印度古吉拉特邦（Gujarat）政府簽署合作備忘錄，將投資195億美元於當地興建半導體晶片及面板廠。

不過，據外媒報導，由於缺少技術胡作夥伴，Vedanta與鴻海設立的合資公司投資建設進展緩慢，獎勵與補助申請書遭印度政府要求依新評估條件重新提交。而Vedanta於7日宣布，將由其控股公司Volcan Investments收購合資公司的股權。

對此，鴻海發表聲明證實，與Vedanta的合資公司未來將完全由Vedanta全資持有，鴻海與該合資法人已無關連，並已正式通知Vedanta移除合資公司中的鴻海名稱，以避免對未來雙方各自的利益相關者造成混淆。

鴻海表示，過去1年多來與Vedanta 攜手致力於將共同的半導體理念在印度實現，是一段成果豐碩的合作經驗，為雙方各自下一步奠定堅實基礎。為探索更多元的發展機會，根據雙方協議，鴻海後續將不再參與雙方的合資公司運作。

不過，鴻海指出，集團將繼續大力支持印度政府的「印度製造」願景，在當地建立更多元且符合利益關係人需求的合作夥伴關係，對於印度半導體發展方向依舊充滿信心。