美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，但美國制裁有潛在大漏洞，其中英特爾為與輝達爭奪大陸人工智慧（AI）晶片市場，跟進推出降規版晶片「Habana Gaudi2」，美媒撰文指出，英特爾此舉動凸顯美國出口管制漏洞。

根據美國之音報導，雖然美國頒佈了針對AI技術的一系列出口管制，以限制大陸獲得美國的先進技術，但這些管制存在諸多漏洞，使大陸的AI產業，仍能在缺乏國產尖端晶片的情況下繼續高速發展。

除了英特爾推出客製大陸版晶片，輝達去年11月也為大陸市場設計A800、H800晶片，以規避拜登政府的晶片出口管制。

報導提到，雖然輝達降規版晶片與其先進的A100相比遜色，但仍能完成AI運算。另根據市場研究公司TrendForce報告，A800也是AI相關計算應用最為廣泛的主流產品。

美國智庫「信息技術和創新基金會」（ITIF）主席阿特金森（Robert D. Atkinson）表示，儘管這些晶片並不是最先進，但仍可被大陸所用。他補充說明，可以將較小、功能較弱的晶片組合，透過組合更多的晶片，仍然可以用來進行大量的AI處理，雖然成本可能更加昂貴，但大陸人很樂意這樣做。