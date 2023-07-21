小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI熱潮，尚難送暖消費性需求寒冬！台積電總裁魏哲家20日拋出震撼彈，他表示，總經環境及中國大陸復甦比之前判斷更加疲弱，庫存調整將延至第四季，因此二度下修2023年美元營收目標，衰退幅度擴大至10％。

下修財測及美廠延後1年量產，消息曝光，周四台積電 ADR暴殺5.05%，而聯電 ADR也狂瀉 6.27%，影響所及，台股今開盤恐大暴殺逾200點。

【1】破天荒！ 台積電二度下修財測

台積電20日舉行法說會，董事長劉德音、總裁魏哲家等一級主管與會。該公司第二季EPS 7.01元，毛利率54.1％、營利率42％，優於外界預估與公司原先預期，惟魏哲家對下半年景氣提出示警。

他表示，確實感受AI需求強勁，惟對第三季營收貢獻仍不高，且無法抵銷消費性需求逆風，全年營收預估年減一成，引起一片譁然。

【2】四大理由 央行放手新台幣貶值

新台幣匯率近一周幾乎以4角為區間大幅波動，中華經濟研究院20日提出中央銀行放手讓新台幣貶值的四大理由，一是新台幣去年曾貶至32元，有基期可撐；二是出口太差，不會讓新台幣輕易升值，傷害出口競爭力；三是主要貿易國競爭，如越南已四次降息，人民幣同期間也明顯走貶；四是美元指數中沒有新台幣成分，當主要非美貨幣走升時，新台幣貶值不會出現比價效果。

【3】聯電等成熟製程代工廠 H2遇三逆風

晶圓代工大廠陸續舉行法說，陸續釋出第三季「旺季不旺」的看法！供應鏈業者指出，三大成熟製程晶圓代工廠包括聯電、世界先進及力積電下半年面臨三大逆風，分別是終端需求恢復疲弱、新產能開出折舊成本上升及電力成本增加，使得三大成熟晶圓代工廠下半年營運仍保守看待。

【4】華碩AI伺服器 爆單到明年

華碩董事長施崇棠直言，伺服器事業「是華碩往AI邁進的重要拼圖」，不會在AI伺服器領域缺席。華碩20日趕進度發表首款搭載輝達（NVIDIA）HGX H100的AI高階伺服器，並宣稱手上訂單已滿到明年，預計第四季開始出貨，另亦同步推出可支援英特爾（Intel）／超微（AMD）平台的多GPU架構伺服器產品，全面搶攻AI伺服器商機。

【5】救一線房市 陸擬鬆綁限貸令

房市能否重振成為大陸經濟復甦關鍵，各界都在期盼相關政策盡快推出，有消息指出，為提振房地產需求並穩定市場預期，政府正考慮放鬆目前一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策。消息一出，多家大陸房企股價20日應聲上漲。