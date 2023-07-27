台新主流基金經理人張格靜表示，Fed在6月暫停升息後7月可能重啟升息腳步，另市場也靜待新一輪財報季展望，預期加權指數將持續震盪。就基本面而言，雖Fed暗示年內將再升息2碼，但也代表美國經濟現況仍屬強勁健康，預期升息2碼後仍將抵達本波升息循環終點，而新一輪財報季即將來臨，上半年多數電子業仍受庫存調節、市況低迷影響而營運表現不佳，然而市場應已消化此狀況，因此重點仍在於對下半年以及明年的營運展望。

目前各產業庫存狀況持續朝健康水位邁進，下半年仍有傳統電子業旺季可以期待，大部分公司下半年營運可望優於上半年，加上AI趨勢明確，相關受惠股營運受到實際挹注，預期財報應不至於造成股市太大幅度回檔，反而短線若遇急跌可逢低找買點。

在類股操作上，張格靜指出，持續看好體質佳、領先走出營運谷底的個股表現，以及受惠AI趨勢，營運展望優於市場的族群，延續個股汰弱留強、偏多操作策略。