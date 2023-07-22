PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，受到美股大幅回檔，以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響，二度下修年度營收預期，反映出旺季不旺，且內部評估第三季來自AI的需求成長，仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，預料庫存調整時間將延續至第四季，使得短線盤面出現失望賣壓，但預期下檔萬七有撐，高檔震盪過後仍可偏多看待。

孫傳恕說明，由於目前景氣呈現L型走式，不少企業基本面也需要時間跟進，要再見到指數快速大漲較為不易，因此資金將聚焦下半年較為明確的成長產業，預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸為主，且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢，使得AI族群在盤面表現一枝獨秀，加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度，有利於AI受惠股股價表現。

日盛上選基金研究團隊指出，在聯準會（Fed）決議前的官員靜默期，美國企業財報牽動美股走勢，FactSet統計標普500成分股迄今已公布財報74%超越預期，小幅低於五年均值77%。7/24當週科技巨頭財報將接力登場，台廠第二季季報亦將在8月中旬前全數出爐，營運持續優異族群可望躍升為市場焦點，可留意現階段佈局機會。

台積電(2330)法說會，釋出最大亮點為對AI前景持正面態度，照亮AI受惠股持續強勢。而根據研究機構先前預估，今年AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022-2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%；並預計AI晶片今年出貨量將成長46%。

日盛上選基金研究團隊表示，預計2024年全球半導體資本支出重回成長軌跡，下半年觀盤重心以AI Server供應鏈為主，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等；傳產則關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能以及生技等。