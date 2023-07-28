日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股企業獲利在去年第四季已是底部，最壞情況已過，預期企業獲利將逐季成長。今年基本面基期仍低，明、後年企業獲利可望有較大幅度成長，台股也將逐步反應此一利多，由上半年的「評價修復行情」走向下半年的「景氣行情」。產業方面，消費電子終端需求3Q之前不容易有較大的急單或驚喜，AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業。產業觀察重心持續放在AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、機殼、散熱等，下半年仍有機會優於預期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，聯準會在7月會議上表達將在通膨達標2%前降息，然而今年並不會執行降息，但明年降息機率高，且降息之後會繼續縮表。整體而言，通膨壓力已放緩，聯準會也不再預期美國經濟將衰退，美國應正朝向軟著陸走。預期未來持續升息的空間約在0-1次間，聯準會將依據觀察數據做出決策，但在升息趨勢已進入尾聲下，未來市場受到聯準會升息的影響預期將逐漸下降，且在美國經濟衰退風險降低狀態下，中長期資本市場表現並不看淡。