年僅17歲的組合「薄荷水晶」（babyMINT）參戰女團選秀節目。（華研國際提供）

華研國際「ZZ世代練習生」計畫再添重磅新計畫，旗下平均年僅17歲的組合「薄荷水晶」（babyMINT）以忙內團之姿參戰女團選秀節目《未來少女》，團員們擁好身材、多才多藝，日前釋出形象概念影片，顛覆傳統邏輯翻玩許多搞怪元素獲得好評。

選秀節目於日前首播，初登場歌曲〈La Nueva Era （青春新時代）〉由知名前衛電音舞曲製作人A.F擔任音樂總製作人融合薄荷水晶多樣的特色，中文、英文、韓文、西班牙文4國語言齊發驚豔全場。

靈感便是源於擁有荷法越美血統的團員Vikky韋喬薺和曾赴韓國訓練出道的粼粼。首播當日，薄荷水晶9位成員相約一起到公司看首播，籌備多時的她們難掩興奮之情，邊看邊跳節目主題曲，當看到薄荷水晶演出時，尖叫聲更是震耳欲聾，身旁工作人員直呼天花板都要被她們掀了，讓她們忍不住笑說：「好險今天是禮拜六，不然同事們的耳朵就慘了。」