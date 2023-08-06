南韓大咖男星李炳憲過去曾遭女模李知妍及女團GLAM成員多喜拍下不雅片，重創好男人形象，與妻子李珉廷關係也面臨考驗，最終夫妻倆解開誤會牽手至今，4日還宣布懷上二胎的好消息；而近日韓媒曝光當年勒索他的女團GLAM成員多喜的現況。
女團GLAM成員多喜在團體解散後便轉往直播圈發展，目前以金詩媛（音譯：김시원）的名字活動，根據南韓直播平台afreecaTV的打賞統計網站資料中，可見金詩媛今年六月得打賞收入為722萬6023顆星星氣球，換算成現金等於約韓幣8億（7億9486萬元，約台幣1930萬），據悉，星星氣球是該直播平台的道具，會依據直播主等級，可獲得六成至八成的分潤。
事實上，金詩媛2012年以女團GLAM出道，但卻在兩年後被爆出以不雅片勒索李炳憲50億韓元（依當時匯率算，約為1億6000萬元台幣），否則將把影片上傳至網路上，最終她被判有期徒刑一年、緩刑2年，但李炳憲決定從寬處置，她也在繳交保釋金之後，免於牢獄之災，事件才就此落幕。
後來金詩媛在2018年進軍直播界，頻道有翻唱、跳舞、吃播、美妝、VLOG等多樣化主題，獲得相當高的人氣，2022年甚至拿下了afreecaTV的BJ大賞。
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