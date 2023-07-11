朴敘俊飾演一心守護家人的「民成」。（車庫提供）

朴寶英扮演朴敘俊的妻子，開拍第一天竟就拍攝婚紗照。（車庫提供）

年度驚悚災難鉅獻《水泥烏托邦：末日浩劫》，由《D.P：逃兵追緝令》製作團隊打造，網羅《緊急迫降》李炳憲、《梨泰院Class》朴敘俊、《婚禮的那一天》朴寶英等演員精彩共演，將於8月11日在台上映。電影改編自韓國話題網路漫畫，被視為是繼《與神同行》後，韓國又一熱門話題漫畫改編而成的大型製作災難電影。

《水泥烏托邦：末日浩劫》故事敘述因為大地震而一夜化為廢墟的首爾，一切都崩塌了，就只有一處「皇宮公寓」仍屹立不搖，聽到傳聞的外部倖存者們紛紛湧入皇宮公寓。為了生存而成為一體的他們，以新住民代表李炳憲為中心，徹底阻止外部人士的進出，為了公寓住戶訂定了新的規則。

韓國影帝李炳憲飾演的新住民代表「英卓」，是為了住民的安全不顧危險的人物，李炳憲之前也曾主演過《白頭山：半島浩劫》、《緊急迫降》等災難作品，新作和其他災難電影的不同之處，他認為本作除了有災難情節外，還展現了人與人之間身處災難時的關係和變化，同時還有微妙的情緒和笑哏，是部帶有人性、黑色幽默元素、風格強烈的作品。

朴敘俊這回則飾演「民成」，是以守護家人為目標的人物，他透露會參演本作的原因有6成是因為李炳憲，「想參演本作的理由除了導演嚴泰和之外，我原本就是李炳憲前輩的粉絲，一直很想合作一次！其實原本我沒有收到劇本和邀約，但我非常想參演而向導演強烈自薦，幸好有被接受，讓我覺得更該好好詮釋『民成』這個角色。」

而朴寶英飾演的「明華」，是在災難中也不失去己身信念的角色，本作也是她繼《婚禮的那一天》後，暌違5年的大銀幕之作，她表示：「偶然看到了這個劇本，我就跟經紀公司的代表說非常想參演本作，希望他能幫我詢問看看，沒想到代表卻小心翼翼地跟我說：『但炳憲哥可能也會參演本作喔！』但因為我也產生很大的野心，想挑戰不同題材、展現不一樣的面貌，和朴敘俊一樣非常想參演本作！」

朴敘俊和朴寶英在本作中飾演一對新婚夫婦，對於首度合作的感想，朴寶英表示：「拍攝第一天，我和朴敘俊為了要拍攝電影中出現的道具照片而碰面了，跟他問好後就穿著婚紗開始拍攝，因為要表現出感情很好的模樣，所以我一直很苦惱手要放哪裡，很怕讓朴敘俊感到不舒服，幸好拍攝結束後我們很快就變親近了，對彼此感到很自在！」