34歲韓國男神朴敘俊昨（20日）二度被爆出與訂閱人數超過150萬YouTuber兼歌手xooos（金秀妍）熱戀中，2人與朋友的合照在韓網瘋傳，經紀公司昨僅回應「演員私生活難以確認」，今（21日）他與李炳憲、李寶英等出席《水泥烏托邦》記者會時，被記者問起此事，他的回應也同樣低調。

朴敘俊說：「因為有部作品正在拍攝中，我也是昨天很晚才得知出了報導的消息，首先冒出的想法是『原來我受到這麼多的關注』，非常感謝這些關心。」並稱自己是個對於私生活公開會覺得很有負擔的人， 「所以對於我個人的事情，沒有特別想要說明的部分，請大家諒解」，雖未承認，但也並未否認。

朴敘俊近年憑藉《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等劇人氣不斷攀升，暌違3年推出新作，除了與IU主演《Dream》和《水泥烏托邦》，今年還有與韓韶禧主演Netflix驚悚劇《京城生物》以及漫威英雄片《驚奇隊長2》將上線，坐穩韓國一線小生地位。