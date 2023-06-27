近日氣溫飆高，值台中太平荔枝成熟期，農民日夜採收，日前傳出有農夫差點熱死意外，一名70歲的蘇姓荔枝農，採完荔枝後中午開車返家途中，突頭昏目眩，車停在路中間，幸警方巡邏經過，上前查看發現他呼吸急促，全身熱呼呼，緊急通知救護，就醫蘇姓農夫疑似中暑，幸即時給予治療已無大礙。

太平區的一位年約70多歲的蘇姓男子，日前上午在山區果園工作完後，中午時分開車返回家中。由於天氣太熱，他突然感到頭昏目眩，急忙把車停在路中間。恰巧，太平警分局宏龍派出所的警員日前上午約11點左右巡邏光德路附近時，發現一輛小客車停在路中間一動不動，上前查看。

員警訝然發現，車上一名男子趴在方向盤上，呼吸急促，幸好男子的意識還清楚，員警迅速協助將車移到路旁安全處，並通知消防隊前來提供救護。經過診斷後，幸好男子並無大礙，他的家人到達醫院後非常感謝警方的熱心幫助。

男子的兒子趕到醫院後，看到父親的身體狀況平穩，非常感謝警方，並表示「幸好警員及時發現，否則後果不堪設想！」